В России санитарно-эпидемиологическая служба отметила вековой юбилей
Общество
15.09.2022 17:20
Санитарно-эпидемиологической службе России 15 сентября исполнилось 100 лет.
За вековую историю Роспотребнадзор прошел путь от эпидбюро до федерального органа исполнительной власти. Сегодня ведомство располагает современными лабораториями, научно-исследовательскими институтами и центрами гигиены по всей стране. Задача сотрудников службы — профилактика инфекционных и других биологических угроз.
Таким образом, в прошлом веке на Кубани победили малярию, оспу и полиомиелит. А уже в наши дни специалисты Роспотребнадзора эффективно боролись с эпидемией коронавируса.
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