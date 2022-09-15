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В России санитарно-эпидемиологическая служба отметила вековой юбилей

Общество
15.09.2022 17:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-sanitarno-epidemiologicheskaya-sluzhba-otmetila-vekovoj-yubilej
Видео канала «Кубань 24»

Санитарно-эпидемиологической службе России 15 сентября исполнилось 100 лет.

За вековую историю Роспотребнадзор прошел путь от эпидбюро до федерального органа исполнительной власти. Сегодня ведомство располагает современными лабораториями, научно-исследовательскими институтами и центрами гигиены по всей стране. Задача сотрудников службы — профилактика инфекционных и других биологических угроз.

Таким образом, в прошлом веке на Кубани победили малярию, оспу и полиомиелит. А уже в наши дни специалисты Роспотребнадзора эффективно боролись с эпидемией коронавируса.

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