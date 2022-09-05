В Роспотребнадзоре объявили о начале всероссийской прививочной кампании против гриппа

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В медучреждения по всей стране уже доставили отечественные вакцины с актуальными штаммами вируса. Кубанские поликлиники готовы принимать пациентов.

По словам специалистов, именно прививка — лучшая мера профилактики ОРВИ.

«Подготовиться к эпидподъему следует заранее, чтобы иммунитет успел выработаться. Поэтому вакцинацию следует пройти сейчас, в сентябре. Вакцинироваться можно в поликлинике по месту жительства абсолютно бесплатно», — сказал и. о. главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Краснодарского края Андрей Сахаров.

Вакцина помогает облегчить течение болезни или избежать ее вовсе. Врачи рекомендовали соблюдать и другие меры профилактики, например, ношение масок в общественных местах, регулярное мытье рук и проветривание помещений.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава Роспотребнадзора предупредила о напряженном эпидсезоне по гриппу в этом году.