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В Роспотребнадзоре объявили о начале всероссийской прививочной кампании против гриппа

Общество
05.09.2022 15:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rospotrebnadzore-obyavili-o-nachale-vserossijskoj-privivochnoj-kampanii-protiv-grippa
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В медучреждения по всей стране уже доставили отечественные вакцины с актуальными штаммами вируса. Кубанские поликлиники готовы принимать пациентов.

По словам специалистов, именно прививка — лучшая мера профилактики ОРВИ.

«Подготовиться к эпидподъему следует заранее, чтобы иммунитет успел выработаться. Поэтому вакцинацию следует пройти сейчас, в сентябре. Вакцинироваться можно в поликлинике по месту жительства абсолютно бесплатно», — сказал и. о. главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Краснодарского края Андрей Сахаров.

Вакцина помогает облегчить течение болезни или избежать ее вовсе. Врачи рекомендовали соблюдать и другие меры профилактики, например, ношение масок в общественных местах, регулярное мытье рук и проветривание помещений.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава Роспотребнадзора предупредила о напряженном эпидсезоне по гриппу в этом году.

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