В Роспотребнадзоре объявили о начале всероссийской прививочной кампании против гриппа
В медучреждения по всей стране уже доставили отечественные вакцины с актуальными штаммами вируса. Кубанские поликлиники готовы принимать пациентов.
По словам специалистов, именно прививка — лучшая мера профилактики ОРВИ.
«Подготовиться к эпидподъему следует заранее, чтобы иммунитет успел выработаться. Поэтому вакцинацию следует пройти сейчас, в сентябре. Вакцинироваться можно в поликлинике по месту жительства абсолютно бесплатно», — сказал и. о. главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Краснодарского края Андрей Сахаров.
Вакцина помогает облегчить течение болезни или избежать ее вовсе. Врачи рекомендовали соблюдать и другие меры профилактики, например, ношение масок в общественных местах, регулярное мытье рук и проветривание помещений.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава Роспотребнадзора предупредила о напряженном эпидсезоне по гриппу в этом году.
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