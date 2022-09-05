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В России самозанятые смогут продавать свою продукцию на ярмарках выходного дня

Экономика
05.09.2022 09:57
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-samozanyatye-smogut-prodavat-svoyu-produktsiyu-na-yarmarkah-vyhodnogo-dnya
В России самозанятые смогут продавать свою продукцию на ярмарках выходного дня
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Теперь самозанятые смогут реализовывать произведенную продукцию на ярмарках выходного дня и фестивалях наравне с индивидуальными предпринимателями. Это откроет новые возможности для самозанятых в аграрном секторе.

Постановление подготовили для реализации новых норм Федерального закона «Об основах регулирования торговой деятельности». Их приняли летом текущего года.

Статус самозанятого может получить гражданин с доходом до 2,4 млн рублей в год. Для этого ему нужно зарегистрироваться в налоговой службе. Для самозанятых действует налог по льготной ставке — для физлиц он составляет 4%, сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

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