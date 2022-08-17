В поселке Березовом под Краснодаром осенью откроют новую круглогодичную ярмарку

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Ярмарку в поселке Березовом благоустроят к октябрю. Сейчас идет реконструкция площадки, на ней увеличивают количество торговых мест.

Ярмарка в поселке Березовом, 17/28 временно не работает. Поэтому продавцам разрешили торговать на прилегающей территории.

На участке установят современные павильоны и торговые ряды для продажи различных товаров. Со стороны улицы имени Профессора Рудакова организуют парковку.

В сентябре планируется организация ежедневной ярмарки на 30 торговых мест для продажи саженцев и рассады. Она раскинется по улице имени Профессора Рудакова возле дома № 19/1, лит. А.

Всего в Краснодаре действуют 99 круглогодичных ярмарок, а с 08:00 до 15:00 по субботам открыты ярмарки выходного дня.

На сайте администрации Краснодара работает специальный раздел, где собрана вся информация и есть интерактивная карта, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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