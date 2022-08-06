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В Краснодаре на ярмарках выходного дня стартовал сезон арбузов

Экономика
06.08.2022 09:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-yarmarkah-vyhodnogo-dnya-startoval-sezon-arbuzov
В Краснодаре на ярмарках выходного дня стартовал сезон арбузов
Фото пресс-службы администрации Краснодара

На всех торговых площадках выходного дня 6 августа можно купить арбузы и дыни от местных производителей. Цены — минимальные.

Продуктовые ярмарки в Краснодаре работают каждую субботу с 8:00 до 15:00. Сейчас они открыты по пяти адресам: на лице Одесской, Бургасской, Восточно-Кругликовской, Героя Яцкова и Архитектора Ишунина.

Свой урожай овощей, фруктов, бахчевых и орехов привезли фермеры из Выселковского, Калининского, Динского, Брюховецкого, Курганинского, Каневского, Павловского, Тимашевского районов.

За прошлый ярмарочный сезон в столице Кубани местные фермера продали более 5 тыс. т продукции, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: эксперты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбирать арбузы и дыни.

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