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Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбирать арбузы и дыни

Общество
04.08.2022 09:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/eksperty-rospotrebnadzora-rasskazali-kak-pravilno-vybirat-arbuzy-i-dyni
Видео канала «Кубань 24»

Специалисты рекомендовали не покупать бахчевые в торговых точках у дорог.

Цвет корки у зрелого арбуза должен быть яркий, а светлое пятно на боку — желтое или даже оранжевое. Также стоит обратить внимание на усик и плодоножку, у хорошего арбуза они сухие. При ударе ладонью плод должен вибрировать, а если его сжать — появится слабый хруст. Консистенция мякоти должна быть сочная, нежная и без слизи.

Дыни выбирают по тем же правилам, но есть и особенности. Так, противоположная от хвостика сторона должна быть чуть мягкой. А при щелчке по плоду должен появиться глухой звук.

Читайте также: в Краснодарском крае на торговых прилавках появится около 300 сортов кубанских арбузов.

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