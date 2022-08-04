Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбирать арбузы и дыни

Видео канала «Кубань 24»

Специалисты рекомендовали не покупать бахчевые в торговых точках у дорог.

Цвет корки у зрелого арбуза должен быть яркий, а светлое пятно на боку — желтое или даже оранжевое. Также стоит обратить внимание на усик и плодоножку, у хорошего арбуза они сухие. При ударе ладонью плод должен вибрировать, а если его сжать — появится слабый хруст. Консистенция мякоти должна быть сочная, нежная и без слизи.

Дыни выбирают по тем же правилам, но есть и особенности. Так, противоположная от хвостика сторона должна быть чуть мягкой. А при щелчке по плоду должен появиться глухой звук.

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