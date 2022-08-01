В России с начала года обезвредили свыше 23 тыс. боеприпасов времен войны
Происшествия
01.08.2022 08:24
МЧС проводили работы в акваториях Балтийского и Черного морей, в Краснодарском крае, в Крыму и Севастополе, а также в Калининградской области.
За полгода сотрудники МЧС обнаружили и уничтожили более 23 тыс. боеприпасов времен войны.
«Пиротехнические подразделения ведомства вели активную работу по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. За первые шесть месяцев 2022 года силами 13 подразделений чрезвычайного ведомства на территории России найдено и обезврежено более 23 тыс. опасных предметов», — сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
В числе обнаруженных боеприпасов — авиабомбы, артиллерийские снаряды, инженерные боеприпасы, сообщает ТАСС.
Читайте также: в Краснодарском крае взрывотехники уничтожили более 260 боеприпасов времен войны.
Популярные новости
- Документы в Книгу рекордов поданы: в Сочи дорисовали самый большой в мире портрет Ван Гога
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- Тимати стал совладельцем всех активов сети Starbucks в России
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
- Житель Самары продал кубанцу старые сварочные очки под видом диагностического оборудования
ТОП 5 НОВОСТЕЙ