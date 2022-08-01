В России с начала года обезвредили свыше 23 тыс. боеприпасов времен войны

Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарском краю

МЧС проводили работы в акваториях Балтийского и Черного морей, в Краснодарском крае, в Крыму и Севастополе, а также в Калининградской области.

За полгода сотрудники МЧС обнаружили и уничтожили более 23 тыс. боеприпасов времен войны.

«Пиротехнические подразделения ведомства вели активную работу по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. За первые шесть месяцев 2022 года силами 13 подразделений чрезвычайного ведомства на территории России найдено и обезврежено более 23 тыс. опасных предметов», — сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

В числе обнаруженных боеприпасов — авиабомбы, артиллерийские снаряды, инженерные боеприпасы, сообщает ТАСС.

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