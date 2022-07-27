В Краснодарском крае взрывотехники уничтожили более 260 боеприпасов времен войны
За несколько дней в разных районах Кубани взрывотехники Росгвардии обследовали и уничтожили 269 снарядов времен Великой Отечественной войны.
Большую часть опасных находок обнаружили поисковики в окрестностях села Кеслерово в Крымском районе во время экспедиции «Битва за Кавказ» с 19 по 25 июля. Там был найден 261 боеприпас. Среди них 45 и 76 мм артиллерийские снаряды, 50, 81 и 82 мм минометные мины, гранаты различной модификации и тротиловые шашки.
В поселках Яблоновском в Адыгее, Кучугуры в Темрюкском районе и Индустриальном в Краснодаре во время земляных работ обнаружили 81 и 82 мм минометные мины и 76 мм артиллерийский снаряд. Еще пять боеприпасов аналогичного калибра нашли рабочие при обходе путей рядом с железной дорогой в Динском районе.
Все боеприпасы уничтожили в карьерах с соблюдением мер безопасности, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарском краю.
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