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В Краснодарском крае взрывотехники уничтожили более 260 боеприпасов времен войны

Происшествия
27.07.2022 10:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-vzryvotehniki-unichtozhili-bolee-260-boepripasov-vremen-vojny
В Краснодарском крае взрывотехники уничтожили более 260 боеприпасов времен войны
Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарском краю

За несколько дней в разных районах Кубани взрывотехники Росгвардии обследовали и уничтожили 269 снарядов времен Великой Отечественной войны.

Большую часть опасных находок обнаружили поисковики в окрестностях села Кеслерово в Крымском районе во время экспедиции «Битва за Кавказ» с 19 по 25 июля. Там был найден 261 боеприпас. Среди них 45 и 76 мм артиллерийские снаряды, 50, 81 и 82 мм минометные мины, гранаты различной модификации и тротиловые шашки.

В поселках Яблоновском в Адыгее, Кучугуры в Темрюкском районе и Индустриальном в Краснодаре во время земляных работ обнаружили 81 и 82 мм минометные мины и 76 мм артиллерийский снаряд. Еще пять боеприпасов аналогичного калибра нашли рабочие при обходе путей рядом с железной дорогой в Динском районе.

Все боеприпасы уничтожили в карьерах с соблюдением мер безопасности, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарском краю.

Читайте также: в Краснодаре на строительной площадке нашли схрон артиллерийских снарядов.

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