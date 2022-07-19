В Краснодаре на строительной площадке нашли схрон артиллерийских снарядов
Происшествия
19.07.2022 18:49
Боеприпасы времен Великой Отечественной войны нашли во время строительных работ на улице Богатырской в поселке Новознаменском.
Строители увидели подозрительные предметы и сообщили об этом правоохранителям. Прибывшие на место взрывотехники установили, что это 43 артиллерийских снаряда калибра 45 и 76 мм.
Боеприпасы времен войны вывезли на полигон и уничтожили с соблюдением всех необходимых мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
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