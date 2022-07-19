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В Краснодаре на строительной площадке нашли схрон артиллерийских снарядов

Происшествия
19.07.2022 18:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-stroitelnoj-ploshhadke-nashli-shron-artillerijskih-snaryadov
Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны нашли во время строительных работ на улице Богатырской в поселке Новознаменском.

Строители увидели подозрительные предметы и сообщили об этом правоохранителям. Прибывшие на место взрывотехники установили, что это 43 артиллерийских снаряда калибра 45 и 76 мм.

Боеприпасы времен войны вывезли на полигон и уничтожили с соблюдением всех необходимых мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодарском крае за неделю обнаружили 36 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

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