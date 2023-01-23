В России с марта планируют ввести кредитные каникулы по всем видам потребзаймов

Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Законопроект по кредитным каникулам уже рассмотрели в первом чтении. Его планируют принять до конца зимы.

Сейчас кредитные каникулы доступны только ипотечным заемщикам и мобилизованным мужчинам. Авторы законопроекта хотят, чтобы этот механизм действовал на постоянной основе для всех граждан. При этом сумма займа должна составлять от 450 тыс. до 1,6 млн рублей. Кредитные каникулы планируют предоставлять на срок до 6 месяцев при условии снижения доходов на 30%.

«Жизнь показала эффективность подобного механизма на примере действующей аналогичной меры по ипотечным ссудам, а также на практике отсрочки по потребкредитам, введенной в период пандемии», — сказал Аксаков.

В Центробанке идею о введение кредитных каникул поддержали и предложили распространить этот механизм на все потребительские кредиты и займы, пишет газета «Известия».

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