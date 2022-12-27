ЦБ РФ предложил ввести новую категорию кредитов для людей с низкими доходами
Экономика
27.12.2022 20:57
С таким предложением выступили специалисты Департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка.
«Предлагаем ввести новую категорию потребительских кредитов для заемщиков с повышенным риском, чье финансовое положение хуже среднего, но все еще позволяет рассчитывать на регулярное обслуживание долга», — говорится в документе «Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора».
По мнению аналитиков, при введении новой категории кредитов люди с низким уровнем доходов смогут получить заем на более выгодных условиях в банках, а не в микрофинансовых организациях или у «серых» кредиторов, сообщает RT.
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