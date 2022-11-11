В Краснодаре будут судить пятерых кредиторов, из-за которых 43 человека лишились имущества на 110 млн рублей

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Уголовное дело в отношении пяти местных жителей в возрасте от 30 лет до 38 лет о незаконном предпринимательстве, совершенном организованной группой и с извлечением дохода в особо крупном размере, в суд направила прокуратура Краснодарского края.

По версии следствия, с 2016 по 2022 годы группа людей занималась выдачей процентных займов под залог недвижимости. При этом разрешения на предпринимательскую деятельность у злоумышленников не было. При неисполнении обязательств по займам у заемщиков из собственности изымали недвижимость. В результате 43 человека лишились своего имущества на сумму более 110 млн рублей.

Возбудили уголовное дело. Недвижимость, которая раньше принадлежала пострадавшим, а сейчас находится в собственности третьих лиц, находится под арестом. Расследовании завершили, уголовное дело направили в Первомайский районный суд Краснодара, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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