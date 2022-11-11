Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодаре будут судить пятерых кредиторов, из-за которых 43 человека лишились имущества на 110 млн рублей

Происшествия
11.11.2022 15:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-budut-sudit-pyateryh-kreditorov-iz-za-kotoryh-43-cheloveka-lishilis-imushhestva-na-110-mln-rublej
В Краснодаре будут судить пятерых кредиторов, из-за которых 43 человека лишились имущества на 110 млн рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Уголовное дело в отношении пяти местных жителей в возрасте от 30 лет до 38 лет о незаконном предпринимательстве, совершенном организованной группой и с извлечением дохода в особо крупном размере, в суд направила прокуратура Краснодарского края.

По версии следствия, с 2016 по 2022 годы группа людей занималась выдачей процентных займов под залог недвижимости. При этом разрешения на предпринимательскую деятельность у злоумышленников не было. При неисполнении обязательств по займам у заемщиков из собственности изымали недвижимость. В результате 43 человека лишились своего имущества на сумму более 110 млн рублей.

Возбудили уголовное дело. Недвижимость, которая раньше принадлежала пострадавшим, а сейчас находится в собственности третьих лиц, находится под арестом. Расследовании завершили, уголовное дело направили в Первомайский районный суд Краснодара, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре будут судить застройщика обманувшего 187 дольщиков на 112 млн рублей.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Появились подробности о герое популярного видео, дважды отбросившего от себя гранаты в окопе
Появились подробности о герое популярного видео, дважды отбросившего от себя гранаты в окопе
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
На Кубани прокуратура добилась увольнения из детсада сотрудника, в отношении которого возбуждали уголовное дело
На Кубани прокуратура добилась увольнения из детсада сотрудника, в отношении которого возбуждали уголовное дело
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Ставропольском крае школьник убил одноклассника на перемене из-за испачканного мелом пиджака
  2. В Краснодаре на улице Ставропольской пьяный мужчина упал под колеса трамвая и потерял палец
  3. В Краснодарском крае задержали подозреваемых в краже 60 млн рублей со счетов покойников
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Госдуме предложили запретить видеоигры, пропагандирующие жестокость
  6. Краснодарский оппозиционный депутат Азаров сбежал в Сербию и сдал мандат
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях