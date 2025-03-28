В России с 30 апреля запустят мультимодальные маршруты в Абхазию

В преддверии сезона отпусков Федеральная пассажирская компания совместно с Единой транспортной дирекцией возобновляют мультимодальные маршруты к курортам Абхазии по единому билету.

Чтобы посетить Абхазию по мультимодальному маршруту, необходимо сначала доехать на поезде дальнего следования до вокзала Адлер, а затем пересесть на автобус, который проследует в Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон или Сухум. На поездку в формате «поезд + автобус» необходимо оформить «единый» проездной документ.

Автобусы будут курсировать ежедневно. Мультимодальный маршрут будет действовать с 30 апреля по 30 сентября. Купить билеты можно на сайте РЖД и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает Telegram-канал «ФПК. Лучше поездом».

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