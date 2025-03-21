Самым популярным регионом РФ для отдыха в апреле стал Краснодарский край

Аналитики «Яндекс Путешествий» назвали самые популярных у туристов регионы для отдыха в апреле.

Проанализировав данные по поиску и бронированию отелей, cпециалисты сервиса выяснили, что топ мест для отпуска возглавил Краснодарский край. Здесь средняя цена ночи в объектах размещения составляет 7,9 тыс. рублей. При этом планируют свой отдых на Кубани в среднем за 71 день, а останавливаются — на 3 дня.

В топ также попали Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Подмосковье, Ставропольский край, Калининградская область, Республика Татарстан, Нижегородская область, Республики Дагестан и Крым, а также Ярославская область.

Среди федеральных округов, популярными для отдыха в апреле стали Южный федеральный округ (средняя цена за ночь в отеле — 7,7 тыс. рублей), Северо-Западный федеральный округ (6,8 тыс. рублей), Центральный федеральный округ (8 тыс. рублей), Северо-Кавказский федеральный округ (6,6 тыс. рублей), Приволжский федеральный округ (6,9 тыс. рублей), пишет RT.

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