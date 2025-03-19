Туристический поток в Краснодарский край с начала года вырос на 6%

С 1 января по 15 марта Кубань посетили свыше 1,7 млн человек (без учета однодневных туристов). Этот на 6% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Большую часть туристов приняли коллективные средства размещения — более 1,4 млн отдыхающих. В индивидуальных средствах размещения отдохнули 297,1 тыс. человек.

Число однодневных туристов составила более 790,4 тыс. человек. Этот показатель вырос за год на 9%.

В министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края отметили, что о прогнозируемом туристическом потоке в регионе пока говорить рано. Решение о старте и формате курортного сезона будут принимать на основании данных Роспотребнадзора — по результатам анализа проб и их соответствия нормативам. То же касается и работы пляжей в этом году, сообщает «Ъ-Кубань» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства.

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