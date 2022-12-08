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В России с 2018 года заболеваемость ВИЧ снизилась более чем на 30%

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-s-2018-goda-zabolevaemost-vich-snizilas-bolee-chem-na-30
В России с 2018 года заболеваемость ВИЧ снизилась более чем на 30%
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

По данным министерства здравоохранения РФ, заболеваемость ВИЧ в стране в период с 2018 по 2021 год упала на 31,4% — с 58,6 до 40,2 на 100 тыс. населения.

В ведомстве отметили, что уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией уверенно снижается.

«В то же время улучшение качества и продолжительности жизни пациентов приводит к их «накоплению» в контингентах», — сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Также отмечается, что уровень такого накопления не носит резкий характер.

По итогам прошлого года число россиян ВИЧ составило 851 тыс. 754 человека. Это порядка 0,58% населения страны, сообщает RT.

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