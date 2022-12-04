В Краснодарском крае пройдет неделя ответственного отношения к здоровью

Мероприятия в рамках Всероссийской недели ответственного отношения к здоровью в муниципалитетах Кубани пройдут с 5 по 11 декабря.

Мобильный центр «Маршрут здоровья» будет работать 5, 6, 7 и 8 декабря в Краснодаре, станице Ладожской и Кореновске.

Также в Краснодаре 5 декабря с 09:00 до 14:00 передвижной комплекс диагностики будет принимать пациентов на улице Листопадной, 14. Обследование займет не более 15 — 20 минут. Для скрининга нужен паспорт. Кроме того, 7 декабря в Центре медпрофилактики пройдет физкультурно-оздоровительная акция «Бодрое утро».

В поликлинике Каневской ЦРБ профилактическая акция пройдет 10 декабря. Помимо этого, в образовательных учреждениях Кубани прочтут лекции о здоровом образе жизни.

«Неправильное питание, низкий уровень физической активности, курение, злоупотребление алкоголем, несоблюдение режима труда и отдыха, постоянные стрессы — эти факторы оказывают губительное влияние на здоровье. Прежде всего, конечно, стоит обратить внимание на то, что мы едим», — цитирует и. о. главрача краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Андрея Сахарова пресс-служба администрации Краснодарского края.

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