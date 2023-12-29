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В России с 1 января отменят таможенные пошлины на импорт куриных яиц

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-s-1-yanvarya-otmenyat-tamozhennye-poshliny-na-import-kurinyh-yaits
В России с 1 января отменят таможенные пошлины на импорт куриных яиц
Фото пресс-службы Правительства России

Такое постановление утвердили в правительстве. Пошлины на ввоз яиц отменят с 1 января до 30 июня 2024 года. Планируется, что в этот период в Россию из за рубежа поставят около 1,2 млрд куриных яиц.

Такое решение приняли для стабилизации цен на яйца. За последний год их стоимость в стране резко выросла.

Для беспошлинного импорта куриных яиц иностранным компаниям потребуется получить специальные документы от Министерства сельского хозяйства, сообщает пресс-служба Правительства России.

Читайте также: в ФАС рассказали, когда снизятся цены на куриные яйца в России. В некоторых магазинах цена на этот товар достигает 200 рублей за десяток.

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