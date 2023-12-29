В России с 1 января отменят таможенные пошлины на импорт куриных яиц

Такое постановление утвердили в правительстве. Пошлины на ввоз яиц отменят с 1 января до 30 июня 2024 года. Планируется, что в этот период в Россию из за рубежа поставят около 1,2 млрд куриных яиц.

Такое решение приняли для стабилизации цен на яйца. За последний год их стоимость в стране резко выросла.

Для беспошлинного импорта куриных яиц иностранным компаниям потребуется получить специальные документы от Министерства сельского хозяйства, сообщает пресс-служба Правительства России.

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