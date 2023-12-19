В ФАС рассказали, когда снизятся цены на куриные яйца в России

В последние недели стоимость яиц в России стремительно выросла. В некоторых магазинах цена на этот товар достигает 200 рублей за десяток. Это вызвало широкий общественный резонанс в стране.

Глава Федеральной антимонопольной службы РФ Максим Шаскольский уверен, что куриные яйца подешевеют уже в ближайшее время.

«Я думаю, что в течение месяца. Может быть, месяц — полтора», — рассказал он.

Шаскольский добавил, что после резкого подорожания яиц ФАС проверила уже 13 производителей и дистрибьюторов на предмет возможного сговора. Для этого проверили 285 тыс. документов. Сейчас специалисты их обрабатывают.

Кроме того, глава ФАС ожидает скорого принятия закона, регулирующего стоимость социально значимых товаров в стране при увеличении более 30%. По его словам, законопроект уже практически согласовали, его могут принять в начале следующего года, сообщает ТАСС.

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