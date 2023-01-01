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В России с 1 января на 4% выросли акцизы на бензин и дизтопливо

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-s-1-yanvarya-na-4-vyrosli-aktsizy-na-benzin-i-diztoplivo
В России с 1 января на 4% выросли акцизы на бензин и дизтопливо
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Вступили в силу поправки, принятые ранее в Налоговый кодекс РФ.

Акциз на бензин класса «Евро 5» вырос с 13,793 тыс. рублей за 1 т до 14,345 тыс. рублей. Акциз на дизельное топливо вырос с 9,556 тыс. рублей за 1 т до 9,938 тыс. рублей.

С 1 января за счет введения нового коэффициента также будет скорректирован демпфирующий механизм на топливо. Это позволит в текущем году понизить расходы бюджета с 212 млрд рублей.

В Минэнерго РФ отметили, что изменения акцизов и демпфирующего механизма являются плановыми. По мнению экспертов, вносимые изменения не окажут существенного эффекта на топливный рынок России. Повышение цен на бензин и дизтопливо на АЗС будет пределах инфляции, сообщает ТАСС.

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