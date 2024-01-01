В России с 1 января МРОТ проиндексируют на 18,5%

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января проиндексируют на 18,5%. Его размер вырастет на 3 тыс. рублей и составит 19 тыс. 242 рубля.

При этом с 1 января прожиточный минимум на душу населения вырастет на 1 тыс. 78 рублей — до 15 тыс. 453 рублей. Для трудоспособного населения прожиточный минимум вырастет на 1 тыс. 175 рублей — до 16 тыс. 844 рублей, для пенсионеров — на 927 рублей до 13 тыс. 290 рублей, для детей — на 1 тыс. 45 рублей — 14 тыс. 989 рублей.

В 2023 году МРОТ составлял 16 тыс. 242 рубля. Соотношение МРОТ с медианной зарплатой с 2025 года составит не менее 48%.

Оплата труда с 1 января повысится у около 4,8 млн россиян, пишет РИА «Новости».

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