В Краснодарском крае рост зарплат достиг рекордного показателя за 5 лет

По данным министерства экономики Краснодарского края, в регионе в этом году реальный размер средней зарплаты на Кубани увеличился примерно на 8%.

Министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев сообщил о том, что в этом году рост зарплат в регионе достиг высокого уровня.

«Он составил 8% за вычетом инфляции. За последние 5 лет такого не фиксировалось. В разных субъектах по-разному, тем не нее в Краснодарском крае такая ситуация», — сказал Алексей Юртаев.

Министр отметил, что главными источниками роста зарплаты на Кубани стало увеличение зарплатного фонда в некоторых отраслях экономики и дефицит кадров. При этом около 10% при формировании динамики зарплат пришлось на повышение заработной платы в сфере АПК, промышленности и на связанных с госзаказом предприятиях. Около 80% динамики роста зарплат пришлось на дефицит на рынке труда.

Алексей Юртаев подчеркнул, что дефицит кадров — одна из центральных проблем российской экономики и региональной, в частности, пишет РБК-Краснодар.

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