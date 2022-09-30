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В России с 1 октября вступят в силу измененные правила ОСАГО

Общество
30.09.2022 10:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-s-1-oktyabrya-vstupyat-v-silu-izmenennye-pravila-osago
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В документе прописано четыре нововведения.

Во-первых, теперь страховые компании смогут узнать о смене номера машины без участия автомобилиста. В этом им поможет автоматизированная система. Во-вторых, по новым правилам, владелец полиса ОСАГО при продаже своего авто должен письменно сообщить об этом страховщику.

Третье и четвертое изменения касаются аварийных случаев. С этого дня участникам ДТП не нужно будет записывать в извещении фамилии и адреса очевидцев происшествия. А страховщиков обязали ознакомить потерпевших с результатами технической экспертизы или оценки авто. Раньше для этого требовалось подать заявление.

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