C 1 октября в тестовом режиме ГИБДД разрешит пользоваться электронными правами
Общество
22.09.2022 08:14
Водители смогут предъявить документ автоинспектору через приложение «Госуслуги Авто».
Ведомство, совместно с Минцифрой, планирует перевод водительского удостоверения в электронный вид. Готовятся необходимые поправки в ПДД. Сейчас в приложении «Госуслуги Авто» хранятся свидетельства о регистрации транспортных средств, через него можно заполнить и европротокол при ДТП.
Читайте также: на «Госуслугах Авто» запустили сервис «Европротокол онлайн».
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