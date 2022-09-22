C 1 октября в тестовом режиме ГИБДД разрешит пользоваться электронными правами

C 1 октября в тестовом режиме ГИБДД разрешит пользоваться электронными правами

Водители смогут предъявить документ автоинспектору через приложение «Госуслуги Авто».

Ведомство, совместно с Минцифрой, планирует перевод водительского удостоверения в электронный вид. Готовятся необходимые поправки в ПДД. Сейчас в приложении «Госуслуги Авто» хранятся свидетельства о регистрации транспортных средств, через него можно заполнить и европротокол при ДТП.

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