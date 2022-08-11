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На «Госуслугах Авто» запустили сервис «Европротокол онлайн»

Общество
11.08.2022 11:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-gosuslugah-avto-zapustili-servis-evroprotokol-onlajn
На «Госуслугах Авто» запустили сервис «Европротокол онлайн»
Фото Сергея Петлина, «Кубань 24»

Он позволит водителям оформить извещение о ДТП без вызова полиции и заполнения бумажных бланков. Это сократит время оформления почти в два раза.

Для оформления протокола оба водителя должны иметь подтвержденные записи на «Госуслугах». В ДТП не должно быть пострадавших, а также не должен быть причинен ущерб имуществу, кроме автомобилей.

«Чтобы оформить электронный европротокол, необходимо указать информацию о транспортных средствах и полисах ОСАГО, описать обстоятельства ДТП и сфотографировать нарисованную схему ДТП, сделать фото места происшествия, указать информацию о разногласиях и повреждениях ТС», — пояснили в Минцифры.

Участникам ДТП не придется посещать офис страховой компании — извещение поступит онлайн. Форма автоматически заполняется от «Госуслуг», поэтому не будет риска ошибки в данных. Это повышает вероятность возмещения ущерба от аварии.

«Возместят до 400 тыс. рублей, если участники ДТП сделали фотофиксацию повреждений и у них нет разногласий, до 100 тыс. рублей — если у водителей есть разногласия, но при этом оформлена фотофиксация. Также, если водители откажутся от фотофиксации повреждений без разногласий, при разногласиях и без фотофиксации в рамках европротокола страхового возмещения не будет», — рассказали в Минцифры.

Приложение «Госуслуги Авто» начало работать в 2021 году. Оно объединило все популярные сервисы для автомобилистов. Приложение скачали уже 1,6 млн раз, сообщает Минцифры РФ в Telegram.

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