В России с 1 декабря встать на налоговый учет можно через портал «Госуслуги»

Обязательное условие — наличие электронной подписи. Также на портале стало возможным оформить пособия на детей, зарегистрировать право собственности на недвижимость и техобслуживание крупной специальной и сельскохозяйственной техники.

Нововведения с приходом зимы есть и в соцсфере. Например, теперь детей из приемных семей должны будут принимать в ту же школу или детский сад, которые уже посещают их старшие братья и сестры.

Читайте также: на сколько подражают свет, вода и газ в Краснодаре с 1 декабря.