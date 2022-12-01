В России с 1 декабря встать на налоговый учет можно через портал «Госуслуги»
Общество
01.12.2022 11:48
Обязательное условие — наличие электронной подписи. Также на портале стало возможным оформить пособия на детей, зарегистрировать право собственности на недвижимость и техобслуживание крупной специальной и сельскохозяйственной техники.
Нововведения с приходом зимы есть и в соцсфере. Например, теперь детей из приемных семей должны будут принимать в ту же школу или детский сад, которые уже посещают их старшие братья и сестры.
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