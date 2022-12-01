Рост тарифов ЖКХ: на сколько подорожают свет, вода и газ в Краснодаре с 1 декабря

Тарифы на электричество, воду, тепло и газ в России проиндексировали второй раз за год. Однако в следующий раз цены на услуги ЖКХ поднимут не ранее июля 2024 года.

Уровень индексации по стране составил не более 9%. Ежемесячный платеж на семью из трех человек в среднем увеличится на 324 рубля. Тарифы увеличатся из-за роста затрат на ремонт и эксплуатацию оборудования, зарплату сотрудников, расходов на ресурсы и реализацию инвестиционных программ. В Краснодаре первые квитанции по новым тарифам придут в январе.

Электроэнергия для потребителей в домах, где есть газоснабжение, подорожает до 6 рубелей за 1 кВт. В квартирах с полным электроснабжением, а также в селах стоимость вырастет до 4,20 рублей.

Жители краевой столицы со счетчиком день/ночь с 7:00 до 23:00 в квартирах с газоснабжением будут платить 6,73 рубля за 1 кВт, без газа и в селах — 4,71. За ночное пользование теперь будут платить 3,61 и 2,53 соответственно.

За холодную воду тарифы «Росводоканала» для населения вырастут с 38,71 рублей до 41,46. За водоотведение цена изменится с 28,16 рублей до 30,14.

Цены на газ для краснодарцев вырастут с 5,97 рублей за 1 куб. м до 6,47 рублей.

Отопление для потребителей «Краснодартеплоэнерго» вырастет с 2155,52 до 2330,29 рубля. Для потребителей «Краснодартеплосеть» стоимость отопления увеличится с 1900,80 до 2046,18 рублей. Также увеличатся тарифы за вывоз ТКО — стоимость одного кубометра составит 434,60 рублей.

При этом в Краснодарском крае для 14 поставщиков края тарифы установили без повышения или со снижением. Цены на отопление не будут повышать для пользователей ООО «Юг-Теплосервис» в поселке Афипском Северского района и ООО «Тепловик» в Анапе. Снизились цены на отопление для МУП «Динское «ТЕПЛО» в Динском районе — на 3,5%, для ООО «КТ» в Краснодаре — на 0,25%.

На холодную воду тариф не повысили для ООО «БВХ» в Брюховецком районе, а для ООО «Коммунальник» в Тимашевском районе снизили на 5,8%. Водоотведение не подорожало для МУП «Водоканал» в Сочи. Снизились цены для Кущевского района (ОАО «ЖКС») — на 6,8%, Выселковского района (ООО «Выселковские коммунальные системы») — на 5,7%, Белореченского района (ООО «Водоотведение») — на 1%, Апшеронского района (ОАО «Водоканал») на — 0,9%.

За вывоз ТКО тарифы снизились для АО «Крайжилкомресурс» — на 9,4% в Апшеронском районе, на 8,7% — в Белореченском районе и на 4% для ООО «ЭкоЮг» в Новороссийске и Геленджике, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России с 1 декабря повысились тарифы на электричество, воду, тепло и газ.