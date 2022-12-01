В России с 1 декабря повысились тарифы на электричество, воду, тепло и газ

Тарифы на коммунальные услуги в РФ проиндексировали второй раз за год и на 7 месяцев раньше запланированного срока. В следующий раз тарифы на услуги ЖКХ в стране планируют проиндексировать в июле 2024 года.

С 1 декабря выросли тарифы на электричество, тепло, газ и воду. Уровень индексации не превысит 9%. В среднем, ежемесячный платеж на семью из трех человек увеличится на 324 рубля.

Кроме того, с декабря жители России смогут не носить с собой полис ОМС для получения бесплатной медицинской помощи в поликлиниках и больницах. Теперь для этого будет достаточно предъявить только паспорт или свидетельство о рождении для детей до 14 лет, сообщает РИА «Новости».

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