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ФАС признала МТС виновной в необоснованном повышении цен на тарифы

Общество
12.10.2022 14:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/fas-priznala-mts-vinovnymi-v-neobosnovannom-povyshenii-tsen-na-tarify
ФАС признала МТС виновной в необоснованном повышении цен на тарифы
Фото p4energy.ru

Ранее ФАС возбудила антимонопольное дело на ПАО «МТС» из-за того, что компания в январе 2022 года повысила цены на услуги сотовой связи для более чем 28 млн человек — в среднем на 9,5%.

В МТС повышение цен связали с ростом собственных затрат, однако подтверждений этому не предоставили.

В августе МТС еще раз повысила цены на свои тарифы — в среднем на 8,4%. Оставшиеся тарифные планы оператор повысил осенью — в среднем на 9,7%. При этом, общее повышение стоимости тарифов МТС для 28 млн абонентов с начала 2022 года составило более 20%. Индекс потребительских цен в августе был на уровне 10,5%.

«ФАС России пришла к выводу, что повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования нарушает интересы потребителей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Комиссия признала МТС виновной в установлении монопольно высокой цены на свои услуги. Оператору связи выдали предписание о необходимости снизить стоимость тарифных планов. Размер штрафа для компании определят в ходе административного расследования.

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