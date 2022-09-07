Путин заявил о снижении темпов инфляции в России

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Ситуацию с инфляцией в стране президент России Владимир Путин прокомментировал 7 сентября во время выступления на Восточном экономическом форуме.

«У нас она сейчас где-то 14% с небольшим, но тенденция, в отличии от западных экономик, — на снижение. Думаю, по результатам года у нас будет где-то 12%», — заявил Путин.

По словам президента, многие эксперты уверены, что ко второму кварталу 2023 года Россия выйдет на целевые показатели по инфляции — на 5-6%.

Путин привел в пример западные страны, против которых не вводили санкции, где инфляция достигла высоких показателей. В частности в Нидерландах — 12%, в Литве — 21,1% и Латвии — 20,8%, сообщает RT.

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