В России с 1 декабря разрешат устанавливать в квартирах хаммамы и солярии
Общество
23.11.2022 11:34
Оборудовать можно будет инфракрасные кабины и хаммамы. Запрет останется только на обустройство бань и саун.
Соответствующие изменения внесли в приказ МЧС РФ «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». Документ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
Ранее МЧС России перешло на риск-ориентированный подход и начало присваивать каждому объекту индивидуальную категорию пожарного риска: чем выше потенциальные риски, тем чаще проверки. Всего таких групп риска шесть, сообщает РИА «Новости».
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