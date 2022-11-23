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В России с 1 декабря разрешат устанавливать в квартирах хаммамы и солярии

Общество
23.11.2022 11:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-s-1-dekabrya-razreshat-ustanavlivat-v-kvartirah-hammamy-i-solyarii
В России с 1 декабря разрешат устанавливать в квартирах хаммамы и солярии
Фото thecoldwire.com

Оборудовать можно будет инфракрасные кабины и хаммамы. Запрет останется только на обустройство бань и саун.

Соответствующие изменения внесли в приказ МЧС РФ «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». Документ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.

Ранее МЧС России перешло на риск-ориентированный подход и начало присваивать каждому объекту индивидуальную категорию пожарного риска: чем выше потенциальные риски, тем чаще проверки. Всего таких групп риска шесть, сообщает РИА «Новости».

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