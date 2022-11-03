Россиянам разрешили жарить шашлыки на дачах в пяти метрах от дома вместо пятидесяти
Общество
03.11.2022 10:01
Об этом на пресс-конференции сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.
Согласно поправкам, расстояние от мангалов до домов теперь может быть 5 м вместо 50 м.
Послабления коснулись и ограничений на сжигание листвы на приусадебных участках. Теперь это можно делать не в 15 м от зданий, а в 7,5 м.
При этом необходимость соблюдать меры предосторожности никто не отменял. Разжигать костры по-прежнему стоит только в безветренную погоду, сообщает ТАСС.
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