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Россиянам разрешили жарить шашлыки на дачах в пяти метрах от дома вместо пятидесяти

Общество
03.11.2022 10:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/rossiyanam-razreshili-zharit-shashlyki-na-dachah-v-pyati-metrah-ot-doma-vmesto-pyatidesyati
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Об этом на пресс-конференции сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Согласно поправкам, расстояние от мангалов до домов теперь может быть 5 м вместо 50 м.

Послабления коснулись и ограничений на сжигание листвы на приусадебных участках. Теперь это можно делать не в 15 м от зданий, а в 7,5 м.

При этом необходимость соблюдать меры предосторожности никто не отменял. Разжигать костры по-прежнему стоит только в безветренную погоду, сообщает ТАСС.

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