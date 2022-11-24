В России с 1 декабря подорожают некоторые продукты для новогоднего стола

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Об этом рассказал кандидат экономических наук Михаил Беляев.

По мнению эксперта, в первых числах декабря российские магазины начнут готовиться к Новому году. Это значит, что цены на продукты длительного хранения, используемые в приготовлении новогодних салатов, повысятся. По его словам, такие продукты подорожают на 5-15%.

«Наибольший рост, на 10-15%, будет у деликатесов вроде рыбы и икры. Все остальные категории праздничных товаров подорожают меньше. Деликатесные копчености подорожают на 10%. Алкоголь, наверное, на 10% вырастет в цене. Во всяком случае, хорошие игристые вина подорожают точно, да и коньячная группа на месте стоять не будет», — отметил эксперт.

Михаил Беляев отметил, что меньше всего, примерно на 5%, подорожают овощи и фрукты, сообщает радио Sputnik.

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