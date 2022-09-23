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В России с 1 декабря 2022 года квартплата вырастет на 9%

Экономика
23.09.2022 20:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-s-1-dekabrya-kvartplata-vyrastet-na-9
В России с 1 декабря 2022 года квартплата вырастет на 9%
Фото из соцсетей

Правительство РФ 23 сентября приняло решение перенести индексацию тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года.

Ежегодно правительство РФ утверждает для каждого региона свой предельный индекс — порог суммарного повышения платы за коммунальные услуги. Распоряжение кабмина касается цен на газ, отопление, электричество, горячую и холодную воду, водоотведение и вывоз мусора.

По данным Минэкономразвития, с 1 декабря тарифы на газоснабжение, электроэнергию, водо- и теплоснабжение поднимут в среднем на 9%.

«Иными словами, средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц, при реализации этих тарифных решений вырастет на 324 рубля. С 1 июля 2024 года — на 248 рублей в месяц. И с 1 июля 2025 года — на 221 рубль в месяц», — говорится в сообщении Минэкономразвития.

В ведомстве добавили, что предельный уровень индексации коммунальных тарифов с 1 декабря для населения по стране не превысит 9%. Следующая индексация тарифов произойдет только через полтора года — 1 июля 2024 года.

Индексацию всех соцвыплат в 2023 году произведут исходя из значения фактической инфляции 2022 года. Соответствующие проекты законов поддержали на заседании правительства, их внесут в Госдуму в составе бюджетного пакета.

Соблюдение утвержденных предельных индексов коммунальных тарифов проконтролирует ФАС РФ для недопущения необоснованного роста, сообщает ТАСС.

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