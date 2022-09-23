Готовность Краснодарского края к отопительному сезону составляет 92%

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщили в региональном министерстве ТЭК и ЖКХ. До старта отопительного сезона осталось меньше месяца.

В ведомстве ожидают, что долги перед ресурсоснабжающими организациями окажутся ниже прошлогоднего уровня, и это поможет завершить все необходимые работы к 1 октября. Сейчас в крае к зиме готовы более 2,5 тыс. котельных и свыше 3 тыс. км теплосетей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае все работы по подготовке к отопительному сезону завершат к 15 октября.