Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-s-1-aprelya-proindeksiruyut-sotsialnye-pensii-2
В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Соответствующее постановление Правительства РФ опубликовали 17 марта на интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, с 1 апреля социальные пенсии в РФ дополнительно проиндексируют на 3,3%. В предыдущий раз их индексировали в июне прошлого года — на 10%, сообщает RT.

Социальную пенсию по старости в России начисляют пожилым людям, нуждающимся в дополнительной поддержке в силу возраста. Ее назначают позже страховой.

Читайте также: в России с 1 января на 4,8% увеличили страховые пенсии неработающих пенсионеров. По данным Минтруда РФ, средний размер страховых пенсий по старости для неработающих граждан с начала 2023 года составил 21 тыс. 864 рубля.

ТОП 5 СТАТЕЙ
Польза и вред рыбьего жира
Польза и вред рыбьего жира
Шесть способов облегчить мигрень без лекарств
Шесть способов облегчить мигрень без лекарств
Опасный возраст: как понять, что ребенок принимает наркотики
Опасный возраст: как понять, что ребенок принимает наркотики
Лучшие скверы в Краснодарском крае, созданные по инициативе жителей
Лучшие скверы в Краснодарском крае, созданные по инициативе жителей
Море 2023: как проехать Краснодарский край без пробок и с комфортом
Море 2023: как проехать Краснодарский край без пробок и с комфортом
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Из Google Play 17 марта исчезли мобильные приложения банков России
  2. Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
  3. Неизвестные подвесили мертвого дельфина на веревке в Темрюкском районе
  4. Почти 700 бездомных собак отловили с начала года в Краснодаре
  5. ФСБ: в гаражном боксе погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону загорелись ГСМ, это привело ко взрыву
  6. СК начал проверку после инцидента с забытой стремянкой на детском аттракционе в Сочи
Прямой эфир
Мы в соцсетях