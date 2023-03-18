В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии
Общество
18.03.2023 11:24
Соответствующее постановление Правительства РФ опубликовали 17 марта на интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, с 1 апреля социальные пенсии в РФ дополнительно проиндексируют на 3,3%. В предыдущий раз их индексировали в июне прошлого года — на 10%, сообщает RT.
Социальную пенсию по старости в России начисляют пожилым людям, нуждающимся в дополнительной поддержке в силу возраста. Ее назначают позже страховой.
Читайте также: в России с 1 января на 4,8% увеличили страховые пенсии неработающих пенсионеров. По данным Минтруда РФ, средний размер страховых пенсий по старости для неработающих граждан с начала 2023 года составил 21 тыс. 864 рубля.
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