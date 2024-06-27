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В России разработают закон о запрете идеологии чайлдфри

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-razrabotayut-zakon-o-zaprete-ideologii-chajldfri
В России разработают закон о запрете идеологии чайлдфри
Фото пресс-службы Министерства науки и высшего образования РФ

Об этом сообщил замглавы Минюста РФ Всеволод Вуколов на мероприятии, посвященному сохранению семенных ценностей.

По словам заместителя министра юстиции, в России законы должны стоять на защите традиционных ценностей.

«Активно готовим законопроекты по недопущению распространения чайлдфри, когда кто-то говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей. Таких идеологий, так сказать экстремистской направленности, сегодня много», — отметил Всеволод Вуколов.

Чиновник подчеркнул, что работа над соответствующими законопроектами уже началась, к ней также привлекут экспертное сообщество.

«Эти законы должны прорабатываться, продвигаться. И они должны быть инструментами для того, чтобы защитить наши ценности. Вот в чем состоит основная задача», — цитирует замминистра ТАСС.

Кто такие чайлдфри, и чем они отличаются от чайлдхейтеров — читайте в нашей статье.

Читайте также: законопроект о запрете увольнять молодых мам внесут в Госдуму РФ.

 

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