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В России разработали концепцию подготовки школьников к службе в армии

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-razrabotali-kontseptsiyu-podgotovki-shkolnikov-k-sluzhbe-v-armii
В России разработали концепцию подготовки школьников к службе в армии
Фото instagram.com/muratkumpilov

Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он отметил, что новую концепцию для школ по военной подготовке обсудят в Правительстве в ближайшие дни.

«Мы подготовили с Минобороны, обществом «Знание», Минобрнауки, Росмолодежью и Минкультуры целостную концепцию по подготовке к службе в армии», — рассказал Кравцов.

Он добавил, что модуль военной подготовки на уроках ОБЖ в школах в основном будут преподавать в центрах воспитания молодежи «Аванград», сообщает ТАСС.

Читайте также: Минпросвещения РФ утвердило школьную программу с начальной военной подготовкой. Соответствующий приказ опубликовали на интернет-портале правовой информации.

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