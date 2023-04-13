В России разработали концепцию подготовки школьников к службе в армии

Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он отметил, что новую концепцию для школ по военной подготовке обсудят в Правительстве в ближайшие дни.

«Мы подготовили с Минобороны, обществом «Знание», Минобрнауки, Росмолодежью и Минкультуры целостную концепцию по подготовке к службе в армии», — рассказал Кравцов.

Он добавил, что модуль военной подготовки на уроках ОБЖ в школах в основном будут преподавать в центрах воспитания молодежи «Аванград», сообщает ТАСС.

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