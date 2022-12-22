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Минпросвещения утвердило школьную программу с начальной военной подготовкой

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/minprosveshheniya-utverdilo-shkolnuyu-programmu-s-nachalnoj-voennoj-podgotovkoj
Минпросвещения утвердило школьную программу с начальной военной подготовкой
Фото пресс-службы ЮВО

Соответствующий приказ с подписью министра просвещения РФ Сергея Кравцова 22 декабря опубликовали на интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, ученики 10 и 11 классов начнут изучат начальную военную подготовку на уроках ОБЖ. Школьникам расскажут об обращении с автоматом Калашникова, действии гранат Ф-1 и РГД-5, а также об оказании первой помощи раненым.

Кроме того, школьникам расскажут о специальной военной операции на Украине на уроках истории. Ранее Кравцов говорил, что в школьных учебниках по географии актуализируют карты РФ с учетом появления новых регионов, сообщает RT.

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