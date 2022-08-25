В России разрабатывают робота, способного искать преступников в толпе и вести экскурсии

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Об этом сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Команда студентов из Дальневосточного федерального университета работает над проектом «Робот-помощник Мехон». Платформа оснащена камерой и датчиками. Робот может передвигаться в пространстве, строить карту помещений площадью до 10 тыс. кв. м. Заряд позволяет работать до 12 часов.

По словам разработчиков, робот сможет отвечать на вопросы и показывать дорогу. Он будет полезен в торговых центрах в качестве помощника для навигации и для получения справочной информации.

Также робот сможет сверять лица в толпе со списком находящихся в розыске преступников из баз данных правоохранителей и оповещать органы безопасности о возможной угрозе.

Стоимость производства робота около 350 тыс. рублей. Для него требуются импортные комплектующие, но в ближайшем будущем разработчики планируют производить платформу полностью из российских компонентов, пишет RT.

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