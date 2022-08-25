В России разрабатывают робота, способного искать преступников в толпе и вести экскурсии
Об этом сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
Команда студентов из Дальневосточного федерального университета работает над проектом «Робот-помощник Мехон». Платформа оснащена камерой и датчиками. Робот может передвигаться в пространстве, строить карту помещений площадью до 10 тыс. кв. м. Заряд позволяет работать до 12 часов.
По словам разработчиков, робот сможет отвечать на вопросы и показывать дорогу. Он будет полезен в торговых центрах в качестве помощника для навигации и для получения справочной информации.
Также робот сможет сверять лица в толпе со списком находящихся в розыске преступников из баз данных правоохранителей и оповещать органы безопасности о возможной угрозе.
Стоимость производства робота около 350 тыс. рублей. Для него требуются импортные комплектующие, но в ближайшем будущем разработчики планируют производить платформу полностью из российских компонентов, пишет RT.
Читайте также: Краснодарские инженеры разработали и собрали зарядную станцию для электрокаров.
- Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
- На Кубани потерявшая память пенсионерка несколько дней провела в лесу и питалась семенами сои
- МВД пообещало 1 млн рублей за помощь в поимке командиров «Азова»*, пытавших российских военных
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Краснодаре в школе № 103 на улице Байбакова сформировали 20 первых классов
- Вышел новый трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти»