В России рассчитали стоимость салата «Оливье» на Новый год

Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) подсчитала минимальную стоимость набора продуктов для новогоднего салата «Оливье».

В перечень вошли картофель, маринованные огурцы, яйца, вареная колбаса, консервированный горошек, лук, морковь и майонез в объеме на четыре порции салата.

При этом брали цены на самые доступные продукты питания. Например, упаковку вареной колбасы весом 300 граммов — за 77 рублей. А банку маринованных огурцов — за 132 рубля.

«Минимальная стоимость продуктов для приготовления популярного новогоднего салата «Оливье» на четыре персоны в крупных торговых сетях — 363 рубля», — сообщили в АКОРТ.

В среднем по стране, по данным Росстата, такой салат будет стоить 618 рублей. Это на 41% выше, чем в сетевом ритейле, сообщает РИА «Новости».

