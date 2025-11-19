В торговых сетях Кубани снизились цены на «борщевой набор»

Картофель, лук, капуста и морковь подешевели из-за роста местного производства и усиления конкуренции на овощном рынке Краснодарского края.

Согласно данным мониторинга цен, «борщевой набор» в октябре текущего года стал стоить дешевле в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.

Стоимость картофеля снизилась на 12% и составила 35,99 рублей вместо 40,96 рублей. Белокочанная капуста подешевела на 24,1% и стала стоить 25,32 рубля.

Цена за 1 кг репчатого лук сократилась на 13,7% до 29,32 рублей. Морковь стала дешевле на 8,5% — ее стоимость составляет 27,59 рублей.

«Удешевление «борщевого набора» связано с ростом объемов местного производства и усилением конкуренции на овощном рынке региона», — сообщает пресс-служба департамента потребительской сферы Краснодарского края.

