В России прожиточный минимум в 2023 году составит 14 тыс. 375 рублей

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Соответствующий закон уже приняли в Госдуме. В 2022 году размер прожиточного минимума был чуть менее 14 тыс. рублей.

По поручению Владимира Путина кабмин также должен разработать механизм по ускоренному росту минимального размера оплаты труда. Это необходимо для увеличения реальных доходов россиян. Сейчас размер МРОТ в России составляет 15 тыс. 279 рублей.

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