Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В России прожиточный минимум в 2023 году составит 14 тыс. 375 рублей

Экономика
24.11.2022 09:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-prozhitochnyj-minimum-v-2023-godu-sostavit-14-tys-375-rublej
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Соответствующий закон уже приняли в Госдуме. В 2022 году размер прожиточного минимума был чуть менее 14 тыс. рублей.

По поручению Владимира Путина кабмин также должен разработать механизм по ускоренному росту минимального размера оплаты труда. Это необходимо для увеличения реальных доходов россиян. Сейчас размер МРОТ в России составляет 15 тыс. 279 рублей.

Читайте также: краснодарцы хотят, чтобы минимальный размер оплаты труда в среднем составлял 38 тыс. рублей.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В центре Краснодара мужчина открыл стрельбу, есть пострадавший
В центре Краснодара мужчина открыл стрельбу, есть пострадавший
Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
В Краснодарском крае после ДТП загорелись фура с шампанским и КамАЗ с зерном
В Краснодарском крае после ДТП загорелись фура с шампанским и КамАЗ с зерном
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Как экологично утилизировать мусор?
  2. Украинская ракета в Польше: делаем выводы
  3. Семья на учете, мать лишили родительских прав: в прокуратуре рассказали о жизни 8-летнего угонщика из Анапы
  4. В Госдуме приняли закон о курортном сборе на федеральной территории «Сириус»
  5. В Северском районе демонтировали скандальный арт-объект «Капля»
  6. В Сочи двое заключенных СИЗО пытались вскрыть вены шариковой ручкой
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях