В России просроченные товары начнут блокировать на кассах

В стране начали поэтапно внедрять разрешительный режим продажи маркированных товаров на кассе. Оплату просроченных или контрафактных товаров будут блокировать.

Так, новый механизм 1 апреля уже ввели в отношении табака, разливного пива и слабоалкогольных напитков из кегов. После сканирования маркировки программное обеспечение кассы делает запрос в систему «Честный знак», чтобы получить актуальную информацию о товаре.

«Если срок годности товара уже истек, или товар запрещен к продаже контролирующими органами, или код маркировки пытаются продать повторно, информация о невозможности такой продажи поступит на кассу и товар не будет продан», — объяснил заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов.

По словам эксперта, в планах расширить этот механизм в отношении 13 групп товаров. Так, прямо на кассе откажут в продаже просроченной или нелегальной молочной продукции, обуви, воды, антисептиков, фотоаппаратов, биологически активных добавков, шин, духов, одежды, безалкогольных напитков и медицинских изделий, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Известия».

Читайте также: эксперт Егармин объяснил, нужно ли платить за поврежденный товар в магазине.