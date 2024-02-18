Эксперт Егармин объяснил, нужно ли платить за поврежденный товар в магазине

Покупатель случайно задел витрину или уронил товар, который стоял на полке — платить за ущерб магазину он в таком случае не должен.

Разбитый и неправильно расставленный товар — проблема только самого магазина, объяснил сопредседатель общественной организации «Национальный союз защиты прав потребителей» Алексей Егармин.

«Если в действиях покупателя не было злого умысла, если это не было целенаправленное причинение имущественного ущерба, если это не какой-то безумец, который пришел и крушит полки, а человек, который ненамеренно задел что-то тележкой или руками, то это однозначно относится на сторону магазина. Значит, магазин не предусмотрел такие условия хранения, чтобы товар не пострадал от общения с покупателем. Здесь точка, никаких других вариантов быть не может. Если есть возможность товар уронить, значит, магазин неправильно справился с ситуацией», — отметил Егармин.

При этом продавец может запретить покупателям тестировать или пробовать товары в магазине, отметил эксперт.

«Магазин — это место, где продают, а употреблять товары в пищу или пользоваться ими нужно в других локациях. Иначе создаются определенные неудобства продавцам и поле для нехороших действий. Например, вы откусили сырок, а он вам не понравился, и вы его отложили назад, а потом кто-то его купил. Получается, мы должны все в специальную упаковку завернуть? Дальше возникает вопрос — а какая будет упаковка? Во-первых, это будет удорожание товара, во-вторых, это порождение новых пластиковых отходов», — пояснил специалист.

Исключение составляют случаи, когда магазин сам организует дегустацию или демонстрацию работы товаров, заключил эксперт.

«Это отдельное мероприятие, которое контролируется и направлено на то, чтобы покупатели познакомились с товаром поближе. Думаю, что за эти рамки выходить не стоит. Они достаточно понятные, удобные и не ущемляют чьих-то прав», — цитирует Алексея Егармина радио Sputnik.

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