Разрешить есть продукты в магазинах до оплаты на кассе предложили в России

Инициатива предусматривает употребление продуктов с учетом фиксированной цены и наличия упаковки.

Законопроект уже подготовлен к внесению в Госдуму. Автором инициативы выступил глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов. По его словам, взаимодействие между покупателем и продавцом всегда предусматривает потенциальный конфликт, поэтому важно устранять любые неоднозначности в законодательстве. Сейчас в нем не установлен ни прямой запрет, ни разрешение на употребление продуктов до оплаты на кассе. В документе отмечено, что предложение по продаже товаров — это договор публичной оферты, при этом право собственности возникает у покупателя с момента фактической передачи ему товара.

«Таким образом, покупатель, беря товар с полки, выражает своими действиями согласие с офертой с условием последующей оплаты товаров на кассе», — подчеркнул Нилов.

Он добавил, что после этого товар попадает во владение покупателя, при этом обязанность оплачивать его не снимается. По его мнению, неоднозначность такой ситуации может спровоцировать конфликт.

«Поэтому чтобы избежать таких ситуаций, мы предлагаем узаконить существующую практику, когда продукты при условии наличия упаковки и фиксированной цены, можно употреблять в торговом зале при условии последующей оплаты», — цитируют Нилова «Известия».

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