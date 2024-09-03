В России пройдут траурные мероприятия в память жертв трагедии в Беслане

В России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятная дата приурочена к трагическим событиям, которые произошли с 1 по 3 сентября в 2004 году в Беслане, когда в результате теракта в школе № 1 погибли более 300 человек.

В Память о трагических событиях на площади свободы во Владикавказе прошел концерт-реквием. На сцену вынесли 334 свечи — равнозначно количеству погибших, их присутствующие почтили минутой молчания. После симфонический оркестр исполнил классические произведения, а между ними звучали стихотворения о детях Беслана.

По всей России сегодня также вспоминают жертв других терактов, отдают дань уважения сотрудникам силовых структур, погибших при предотвращении терактов и спасении заложников. По всей стране пройдут памятные акции, траурные шествия и церемонии возложения цветов к мемориалам.

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