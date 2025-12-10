В России произошел сбой в работе Telegram, МАХ и сотовых операторов

На проблемы с доступом к мобильному интернету и ряду сайтов жители нескольких регионов России, в том числе Краснодарского края, пожаловались днем 10 декабря.

По данным портала Сбой.рф, проблемы наблюдаются в работе мобильных операторов. Из общего числа жалоб на работу «МТС» 16% поступило из Краснодарского края.

Абоненты также сообщили о сбое в работе «МегаФона». На Краснодарский край пришлось 14% обращений. Жалобы поступили и на работу «Теле2» и «Билайна». На долю Кубани пришлось 9% и 12% таких обращений соответственно.

В числе сайтов и приложений, доступ к которым затруден, — WhatsApp* (принадлежит корпорации Meta*, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Из Краснодарского края поступило 8% от общего числа жалоб.

Также наблюдаются проблемы с доступом к Telegram, из общего числа жалоб — 6% от жителей Краснодарского края, и мессенджеру МАХ — 11% обращений пришлось на Кубань.

*Принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории России.

