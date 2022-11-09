В России произошел сбой в работе сервиса такси «Яндекс Go»

Видео канала «Кубань 24»

Краснодарцы жалуются, что не могут заказать машину, поскольку приложение не отвечает, выдает «неизвестную ошибку» или предлагает сделать заказ еще раз.

«Компания «Яндекс» заявляет, что это технический сбой, который они в ближайшее время пытаются устранить. Так что ожидаем и надеемся, что все в ближайшее время заработает. Я подъехал на «Красную площадь», обычно здесь стоит большое число такси. Здесь их сейчас нет, ни одной машины», — сообщил таксист-блогер Константин Манукьян.

Проблемы с вызовом такси начались в Краснодаре около полудня. Сейчас заказы все еще не принимаются. Вместе с тем цены на проезд у других агрегаторов возросли.

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