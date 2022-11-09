В России произошел сбой в работе сервиса такси «Яндекс Go»
Общество
09.11.2022 14:37
Краснодарцы жалуются, что не могут заказать машину, поскольку приложение не отвечает, выдает «неизвестную ошибку» или предлагает сделать заказ еще раз.
«Компания «Яндекс» заявляет, что это технический сбой, который они в ближайшее время пытаются устранить. Так что ожидаем и надеемся, что все в ближайшее время заработает. Я подъехал на «Красную площадь», обычно здесь стоит большое число такси. Здесь их сейчас нет, ни одной машины», — сообщил таксист-блогер Константин Манукьян.
Проблемы с вызовом такси начались в Краснодаре около полудня. Сейчас заказы все еще не принимаются. Вместе с тем цены на проезд у других агрегаторов возросли.
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