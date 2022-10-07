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В Сочи на форуме «Такси-2022» представили новую модель электромобиля

Экономика
07.10.2022 14:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-na-forume-taksi-2022-predstavili-novuyu-model-elektromobilya
Видео канала «Кубань 24»

Планы по закупке экологичного транспорта для Краснодара и Сочи обсудили 7 октября в городе-курорте на форуме «Такси-2022». Главным событием стала презентация электрокара, выпущенного липецким заводом совместно с китайским холдингом.

Новинку уже изучил краснодарский таксист-блогер Константин Манукьян.

«В Сочи проходит форум «Такси-2022», где рассказывают про новинки, и что будет происходить с бизнесом такси. И вот одна из этих новинок — совместное производство российского и китайского автопромов. Машина называется Evolute. Она абсолютно электрическая. Посмотрите, какой здесь внутри салон: кожаное кресло, экраны, автоматическая коробка передач, сзади много места. Планируется, что эта машина будет работать в такси. У нее запас хода — 400 км при полном заряде. С учетом того, что в Краснодаре устанавливают дополнительные заправки, с зарядкой этого автомобиля проблем возникнуть не должно», — сказал Манукьян.

Блогер добавил, что стоимость этой машины — 2,9 млн рублей. Также липецкий завод планирует запускать линейку электрических кроссоверов.

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